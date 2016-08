Flygtningeboliger på højskole droppet

- Vi har fået et overslag på, hvad det ville koste at gøre dem i stand til flygtningeboliger, og selv for de værelser, der er i bedst stand, ville det koste meget mere, end vi plejer at kunne etablere flygtningeboliger for. Vi mangler rigtig mange boliger til flygtninge - højskolen ville under ingen omstændigheder have kunnet løse hele problemet - så vi er nødt til at se på, hvordan vi får mest muligt for pengene, siger Joy Mogensen, der kalder det »urealistisk dyrt« at etablere flygtningeboliger på højskolen, bl.a. på grund af kravene til brandsikkerhed.