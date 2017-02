Rugbyklubben Roskilde Vikings har fået et juniorhold, som i weekenden var til sit første stævne.

Flot start for rugby-unge

Roskilde - 08. februar 2017 kl. 18:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rugbyklubben Roskilde Vikings stillede i weekenden for første gang med et juniorhold til et stævne.

Det skete ved et stort stævne i Dragør, hvor der blev spillet den rolige udgave touch/røre-rugby, hvor tacklinger ikke er tilladt, men hvor fart og smarte afleveringer belønnes.

Der er fem spillere på banen ad gangen, og lørdag morgen tog fem håbefulde drenge og en pige fra Roskilde Vikings af sted med en drøm om ikke at blive knust og forhåbentlig være i stand til at drille nogle af de mere etablerede klubber.

Det lykkedes, for efter at have tabt debutkampen blev det til to sejre og en uafgjort, så det var seks meget glade og stolte spillere, som nu ser frem til det næste stævne den 12. marts.

Ungdomsafdelingen træner hver lørdag formiddag klokken 10 til 11.30 i Vor Frue på Vor Frue Hovedgade 6.

Klubben håber, at den kan få unge nok til at starte både et U8-, U10-, U12-, U14- og U16-hold op ved siden af sit etablerede seniorhold.

Både piger og drenge er meget velkomne og spiller i mange af ungdomsårene på samme hold.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte klubben på: Rugby@vorfrueif.dk