Der er politisk flertal for at fortsætte forsøget med grus som glatførebekæmpelse et par vintre endnu - hvis ellers kommunen kan finde en grundejerforening, som vil være med. Foto: Lars Kimer

Flertal vil give flere veje en gang grus

Roskilde - 14. september 2016 kl. 20:21 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forsøg med at bruge grus som glatførebekæmpelse i stedet for salt i Roskilde Kommune gik, som tidligere beskrevet på sn.dk, ikke videre godt.

På trods af de pauvre resultater var der på plan- og teknikudvalgets seneste møde ikke stemning for at droppe forsøgene med grus helt. Kun Venstres Lars Berg Olsen og Peter Madsen var klar til at give gruset kniven.

- Vi vil gerne lave yderligere et forsøg. Vi søger nu efter en grundejerforening, som gerne vil være med. Vi vil gerne køre et forsøg i to år, og så håber vi at se nogle flere resultater, siger formand for plan- og teknikudvalget, Torben Jørgensen (S) og fortsætter:

- Vi vil gerne teste jordens saltindhold, hvis nu kommunen også overtager glatførebekæmpelsen på fortorvene i et område, og så håber vi på nogle perioder med meget hård frost, for indtil nu har vi »kun« fået testet gruset ved få frostgrader.