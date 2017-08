Flere personer ramt af æg

Det var en kvindelig løbers opslag på facebook, som fik de to øvrige personer til at reagere og henvende sig til politiet.

Den kvindelige løber blev ramt på armen af et halvkogt æg, men hun var ude at løbe ved Boserupskoven. Ægget blev kastet fra en sort bil. Det ramte hende på armen og efterlod et stort rødt blodsprængt mærke. Kvinden blev så forskrækket, at hun gemte sig i skoven, indtil hendes mand kom og hentede hende.

En yngre mand blev ramt, da han søndag eftermiddag var på vej på gåben forbi rensningsanlægget. Han vurderer ifølge Ekstra Bladet, at ægget blev kastet fra en bil, som kørte op mod 140 km/t. Trods tre lag tøj fik han et blåt mærke på maven.

Den sidste anmeldelse kommer fra en midaldrende mand, der var ude at træne på sin racercykel. Han blev ramt på låret af et æg, mens han befandt sig på Lindenborgvej tæt på motorvejen.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man undersøger de tre anmeldelser. Blandt andet har man besøgt nogle adresser, hvor politiet har kendskab til sorte biler.