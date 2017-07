Flere og flere vil bygge

- Det er vigtigt, vi lever op til vores mål, men jeg ved også, at personalet virkelig går til stålet. Man kan lægge på og lægge på, indtil folk begynder at blive syge, så hvis det bliver nødvendigt for at leve op til den standard, vi gerne vil have, så må vi have flere folk på. Selv om der bliver behandlet flere og flere sager, er der reelt meget færre til at gøre det end før, siger Torben Jørgensen.