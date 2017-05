Se billedserie Brygger Peter Jelsted (tv.) kan se ud på 29 huller i jorden på byggefeltet, hvor han sammen med Jonas Schou Larsen er ved at opføre Musicon Mikrobryggeri. Bag ham står Musicons sekretariatsleder, som regner med at se Containerstriben fuldbragt i år. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Flere butikker og spisesteder til Musicon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere butikker og spisesteder til Musicon

Roskilde - 25. maj 2017 kl. 15:18 Af Kristian Jørgensen Efter at være blevet betegnet som Roskildes kreative bydel gennem det meste af årtusindet er Musicon nået op på at huse 70 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som besøgende springer rockmuseet Ragnarock og skaterne i Rabalderparken i øjnene, men langt de fleste er mindre virksomheder.

- Jeg tror ikke, at nogen i deres vildeste fantasi kan forestille sig, at der er 70 erhverv på Musicon, konstaterer Lars Bloch, der er leder af Musicons sekretariat.

En række af virksomhederne arbejder med kommunikation, design og teknologi i et fælles iværksættermiljø. Musicon huser en af regionens vækstfabrikker, hvor selvstændige tager deres første skridt, indtil de er klar til at springe videre til egne lokaler.

Hvor de små iværksættere fra starten har været en del af Musicon, er en ny udvikling i bydelens erhvervsliv undervejs. Der er ved at opstå et handelsliv med butikker og spisesteder, som længe kun har været udgjort af caféen Freunde og Kebab 4000.

Flere dukker snart op på handelsgaden Containerstriben, hvor alle 10 butikker bliver indrettet i skibscontainere langs en gangbro.

Ud over Café Freunde er en tømrervirksomhed og et kommunikationsfirma åbnet, mens en garnbutik, en guldsmed, en musikskole, et mikrobryggeri, en landskabsarkitekt og et konsulentbureau er på vej, og et enkelt byggefelt er endnu ledigt.

Det har dog ikke været let at opføre en containergade. Mange butikker er blevet væsentligt forsinkede, og nogle er sprunget fra.

Musicon Mikrobryggeri skulle være åbnet i august sidste år, men sigter nu efter at åbne et år senere.

- Der er meget virksomhedsgymnastik i at være ølbrygger. Det er i hvert fald meget andet end at brygge øl, siger medejer Jonas Schou Larsen.

For ham og kompagnonen Peter Jelsted har det taget sin tid at få etableringen af en ny virksomhed til at falde i hak sideløbende med containerbyggeriet, som på ingen måde kræver mindre forarbejde end en konventionel butiksopførelse.

- Nu er vi de stolte ejere af 29 flotte huller, siger Jonas Schou Larsen med et blik på det knoldede jordstykke, hvor brygpubben skal stå om tre måneder.

På Musicon-sekretariatet har de måttet sande, at handelsgaden har taget nogle omveje, men nu er delene ved at materialisere sig til en helhed. En af de sidst tilkommende butikker har da også snydt lidt og klæber den obligatoriske containerfacade uden på et standardbyggeri.

- Det kræver tid og tålmodighed at få det til at lykkes. Vi forventer, at når vi kommer ud af 2017, er Containerstriben færdig, siger Lars Bloch.

Langs Musicons hovedgade, Rabalderstræde, er pladsen desuden reserveret til virksomheder, der trækker et publikum. For eksempel får højhusbyggeriet Det Høje C erhverv i stueetagen, hvor der skal ligge spisesteder eller andet bylivsskabende ud mod hovedgaden.

Noget af det, de håber på at se mere af på Musicon, er spisemuligheder. For eksempel flere madvogne på pladsen over for rockmuseet, hvor de kan gøre den indtil videre enlige afrikanske madbod selskab.

Her rykkede sudanesiske Mohesin Mokhtar ind tidligere på foråret med sin lille vogn, som denne dag dufter af indisk biryani med et afrikansk touch til en særdeles konkurrencedygtig pris.

Hendes kunder kommer mest fra skolerne, især htx, og afsætningen er efterhånden ved at nå et rimeligt niveau.

- Nu er det okay. Det er rigtig svært, når det er koldt, siger Mohesin Mokhtar på en solbeskinnet og lidt kølig forårsdag.

Ifølge Lars Bloch kommer der gradvist flere og flere mennesker på Musicon, hvor man til tider har døjet med at opretholde den kritiske masse, der skal til at skabe et attraktivt bymiljø.

- Det, at der kommer 100.000 om året på Ragnarock, betyder jo noget. Jo flere boliger, der skyder op, des mere liv kommer der også hele døgnet rundt, siger Lars Bloch.