Fjerdeklasser fravælger fritidsklub

Roskilde - 04. september 2016

De har levet en omtumlet tilværelse siden skolereformens indførelse, og nu får fritidsklubberne endnu et gok.

De nyeste medlemstal viser, at 87 procent af de nye fjerdeklasser er medlem af en klub, hvorimod 96 procent af klassetrinnet gik i klub på samme tidspunkt sidste år.

Det bekymrer, at klubberne mister opbakning blandt de nye fjerdeklasser fra starten. Ikke mindst i betragtning af, at Roskilde Kommune siden en markant medlemsflugt for to år siden har haft fokus på at få tallet i vejret.

- Vi må undersøge, hvad der ligger bag. Jeg er meget interesseret i, at børnene kommer i klubberne, for det er meget vigtigt, at vi har styr på, hvad der sker, siger skole- og børneudvalgsformand Claus Larsen (S).

Nogle klubber stikker ud med markante fald. Især Klub Hedeboparken der med 56 medlemmer nu kun har fat i 36 procent af sit grundlag.

Marianne Laugesen, der er leder af Klub Midt og dermed Klub Hedeboparken, er dog optimistisk. Klubben er ramt af, at den ved årsskiftet flyttede ud af sine lokale og i en periode havde lokalefællesskab med sfo'en, men efter ferien har man arbejdet på at stable et attraktivt sted på benene.

- Det har været begrænset, hvad vi har kunne svinge over disken, men jeg er ikke voldsomt bekymret. Der er potentiale for at vende billedet, og det agter vi at lykkes med, siger hun.