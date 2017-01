Sådan forestillede Creo-arkitekterne sig den svømmehal som skal ligge i den nye badeby, da projektet blev præsenteret for lidt mere end to år siden.

Send til din ven. X Artiklen: Firmaer i kø for at bygge ny badeby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Firmaer i kø for at bygge ny badeby

Roskilde - 12. januar 2017 kl. 12:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været lidt med rysten i bukserne, at formand for kultur- og idrætsudvalget Birgit Petersen (SF) har set frem mod den deadline i mandags, hvor der var frist for virksomheder til at fortælle, at de gerne vil komme i betragtning til at bygge Roskildes kommende badeby til i omegnen af 135 millioner kroner.

Men de politikere, som har gået og frygtet, at den nye prækvalifikationsrunde igen kun ville rumme italienske bilvaskehals-producenter, kan godt ånde lettet op. DAGBLADET erfarer, at der faktisk sjældent kommer så mange bud ind på et projekt, som der nu endelig er kommet på badebyen.

Projektet er delt op i fire storentrepriser. Ni firmaer ønsker at deltage i entreprisen vedrørende opførelse af råhus, 10 firmaer ønsker at deltage i entreprisen vedrørende tag og facader, seks firmaer ønsker at deltage i entreprisen vedrørende installationer, og fire firmaer ønsker at deltage i entreprisen vedrørende vandbehandling.

Læs mere i dagens udgave af dit regionale dagblad, DAGBLADET Roskilde. Den kan købes som e-paper her på sitet.