Henrik Bjerre-Nielsen ses her, da Nationalbanken overtog Roskilde Ban, og han selv stadig var direktør i Finanstilsynet. I dag er han direktør i Finansiel Stabilitet, som har sagsøgt bankens tidligere ledelses og revision. Foto: Jens Wollesen

Finanstilsynet brugte det grove skyts mod Valentin

Roskilde - 07. februar 2017 kl. 11:36 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mistillid prægede forholdet mellem Roskilde Bank og Finanstilsynet gennem de sidste to år af Niels Valentin Hansens tid som direktør for banken. Det fremgik tydeligt, da Henrik Bjerre-Nielsen mandag var indkaldt som vidne i retssagen om ansvaret for bankens endeligt i 2008.

Det dårlige forhold mellem Niels Valentin Hansen og Finanstilsynet blev illustreret af, at Henrik Bjerre-Nielsen med det samme satte ind for at få bedre hånd i hanke med Roskilde Bank, da Søren Kaare-Andersen afløste ham i direktørstolen.

Henrik Bjerre-Nielsen ringede på bankdirektørens første dag for at invitere ham til et møde. Her ville han lade Søren Kaare-Andersen vide, at hans bank havde haft et anstrengt forhold til Finanstilsynet, og at Roskilde Bank stod med en række risici, som han efter Henrik Bjerre-Nielsens mening skulle kende omfanget af.

Et møde af den karakter havde Finanstilsynets direktør ikke taget initiativ til tidligere gennem sine 12 år på posten, og han havde aldrig haft den slags møder med Niels Valentin Hansen.

- Vi anså ikke, at der vile komme noget ud af sådan et møde med Valentin Hansen. Valentin skulle have det grove skyts, før han rettede ind, sagde Henrik Bjerre-Nielsen i Østre Landsret.