Finansminister så på kystsikring

Roskilde - 18. august 2017

Finansminister Kristian Jensen gæstede torsdag eftermiddag Jyllinge. Først var ministeren på besøg hos virksomheden Addifab, som blandt andet udvikler 3D-printere til industrien.

Det var Venstre, som havde inviteret ministeren, og spørgelysten blandt medlemmerne var stor, da først ministeren havde holdt sit oplæg.

Turen sluttede med et smut til Nordmarken, hvor ministeren fik et meget hurtigt kig ud over det område, som blev oversvømmet under Bodil.

Netop kystsikringen blev der spurgt en del til, både den lokale og den regionale løsning, der også arbejdes på.

Kristian Jensen kunne ved den lejlighed ikke undlade at bemærke, at regeringen netop i går lancerede en pakke, der skulle sikre bedre kystsikring i Danmark. Her får kommunerne nu beslutningskompetencen i kystsikringssagerne, og beredskaberne får 62 millioner kroner til opgardering af indsatsen mod oversvømmelse. Pakken indeholder desuden en række andre initiativer.

Et af spørgsmålene fra de fremmødte drejede sig om, hvor langt regeringen er kommet med finansiering af de store regionale kystsikringsprojekter.

- Vi har jo en oversvømmelsesfond, hvor de, der bliver ramt, kan hente hjælp. Vi har endnu ikke en løsning på, hvordan der forebygges, men jeg er sikker på at forsikringsselskaberne vil med på banen, for det, jeg hører, er, at de langt hellere vil forebygge end betale for skader, sagde Kristian Jensen.

Kort og langt sigt