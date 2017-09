Se billedserie Anlægsgartnervirksomheden Malmos i Roskilde er blandt de tre nominerede til 3Fs pris som Årets Arbejdsplads. Mandag eftermiddag var dommerkomitéen på besøg, hvor blandt andre produktionsdirektør Søren Hansen (mørkeblå polo) viste rundt. Foto: Claus Bech Foto: Claus Bech

Finalist til Årets Arbejdsplads fik besøg af dommerkomité

Roskilde - 12. september 2017

Anlægsgartnervirksomheden Malmos Landskaber i Roskilde blev mandag sat under lup af fagforeningen 3F.

Ikke fordi der er noget galt med virksomheden på Gl. Marbjergvej. Tværtimod var årsagen til besøget, at Malmos er blandt de tre nominerede til titlen som Årets Arbejdsplads.

- Det er vi stolte over, for det er den eneste pris, som man ikke kan vinde ved at betale sig til det, siger produktionsdirektør og medejer Søren Hansen.

Det er nemlig kun medarbejderne, der har mulighed for at indstille til prisen, og det havde teamchef Thomas Jensen valgt at gøre.

Hans indstilling ramte tilsyneladende så meget plet, at Malmos er med i finalen sammen med Munck Asfalt i Nyborg og energistyrings-virksomheden DEIF i Skive. I alt modtog 3F cirka 170 indstillinger.

For at give dommerkomitéen mulighed for at vurdere finalisterne tager den på virksomhedsbesøg, og mandag var turen kommet til Malmos, der tog imod blandt andre 3F-formand Per Christensen og administrerende direktør Bent Jensen fra Linak.

De blev vist rundt af Malmos' administrerende direktør Morten Dohrmann Hansen og førnævnte Søren Hansen, men også af Thomas Jensen, som var årsag til besøget.

- Flere af vores medarbejdere har været her i mange år, og en del af fortællingen er, at mange af dem ikke faktisk er uddannet anlægsgartnere. I stedet har vi givet dem plads til, at de kan udvikle sig. Thomas har været her i 28 år og er ordblind. Det betød, at han i mange år ikke ville skrive mails eller beskeder, men så gav vi ham en it-rygsæk, og det har ændret en masse for ham, fortæller Søren Hansen, som selv har været en del af virksomheden i 30 år.

Vinderen af titlen som Danmarks bedste arbejdsplads 2017 bliver kåret ved 3Fs store erhvervskonference Vision Danmark den 30. november i DR Byen i København. Sidste år var det Scandic Aarhus City, som vandt titlen.

