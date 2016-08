Se billedserie Den palæstinensiske kunstner Alexandra Sophia Handal udstiller på Museet for Samtidskunst i Roskilde i forbindelse med Images 2016. Det er hendes første soloudstilling, så det har været en stor oplevelse for hende at se sine værker samlet under samme tag. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Fiktiv side fortæller palæstinensiske flygtninge historier

Roskilde - 01. september 2016

Umiddelbart ligner det en hjemmeside for et ejendomsmæglerfirma, der sælger eksklusive huse i Vestjerusalem.

Men »Dream Homes Property Consultants« er faktisk et værk af den palæstinensiske kunstner Alexandra Sophia Handal, som fortæller historien om de mange familier, der blev fordrevet fra deres hjem i 1948 for at gøre plads til den nye israelske befolkning.

Værket, som kan findes på www.dreamhomespropertyconsultants.com, er en del af Alexandra Sophia Handals første soloudstilling »Memory Flows like the Tide at Dusk«, der kan ses året ud på Museet for Samtidskunst i Roskilde.

Idéen til »Dream Homes Property Consultants« opstod, da Alexandra Sophia Handal som teenager fik vist en boligannonce af en palæstinensisk flygtning, som selv tidligere havde boet i det pågældende hus.

Yderligere research bragte hende på sporet af flere familier med lignende oplevelser, og hun opdagede, at husene er ret eftertragtede på boligmarkedet, hvor de bliver markedsført med ord som »huse i arabisk stil« og »autentisk«.

Det førte til skabelsen af »Dream Homes Property Consultants«, der er opbygget som en ejendomsmæglerside, men i stedet indeholder 28 palæstinensiske flygtninges fortællinger og beskrivelser af deres tidligere hjem, som de i hovedparten af tilfældene ikke har set siden 1948.

Ironisk nok har Alexandra Sophia Handal modtaget henvendelser fra interesserede købere, som i første omgang ikke havde opdaget, at der var tale om et fiktivt ejendomsmæglerfirma.

- Mange bliver overrasket, når de hører om, hvad der skete i 1948. Få år efter 2. verdenskrig blev totredjedel af den palæstinensiske befolkning etnisk udrenset, så man kan sige, at krigen ikke stoppede, men muterede til en anden form, og konsekvenserne ser vi stadig den dag i dag. Når man følger nyhedsdækningen af konflikten, får man ikke fornemmelse af det store kollektive tab, der skete i 1948, og hvad det betød for folk at blive flyttet fra deres hjem og bedt om at starte forfra et andet sted, siger hun.