Se billedserie 10-12 fiberambassadører har sagt ja til at lave lidt benarbejde for, at der kommer tilmeldinger nok til, at der kan komme fibernet til Svogerslev. Her ses Rasmus Holm (fra venstre), Michael Møldrup, Mogens Frost, Jan Tofft og Charlotte Andersen. De er alle generet af, at forbindelserne er dårlige i byen.

Fiberambassadører skal skaffe hurtigere internet til Svogerslev

25. august 2017 Af Britt Nielsen

Mange husstande i Svogerslev døjer med langsomme og dårlige netforbindelser. Fibia er klar til at skyde bedre forbindelser ind til byens husstande, hvis der kommer tilmeldinger nok.

- Da vi flyttede hertil, tænkte jeg, at der må være kabeltv. Det er lige før, jeg siger, at hvis vi havde vist, at forbindelserne var så dårlige, så havde vi ikke købt hus her, siger Michael Møldrup, som har boet i Svogerslev i nogle år og nu har taget initiativ til, at Fibia kan lægge fibernet i en stor del af Svogerslev.

Nogle områder i Svogerslev har Yousee-kabeltv, som er oprettet gennem grundejerforeninger eller lignende.

Men i en stor del af byen må borgerne købe løsninger, som er langsomme og ikke optimale.

Der er 10-12 fiberambassadørerne, som vil fortælle om projektet i de kommende uger til vejfester, generalforsamlinger og fællesspisningen.

Fibia laver et samlet projekt med fem underprojekter. Alt PR-materiale vil dække hele Svogerslev.

Fibia vil have et minimumsantal tilmeldinger for at gå i gang med et projekt. Eksempelvis skal der tilmeldes 109 husstande i projekt ét, hvor der er 230 husstande i alt.

Det er op til hver enkelt husstand, om man vil tilmeldes.

