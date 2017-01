Se billedserie Det var en strålende glad og veloplagt Poul Bjerager, der blev fejret i går i Familiesalen på Ledreborg. Lige til højre for ham ses Lejres tidligere borgmester Flemming Jensen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Festligt farvel til nationalparkchef

Roskilde - 20. januar 2017 kl. 11:24 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uden Poul Bjerager var nationalparken formentlig ikke blevet til noget - det var de mange gæster enige om under den festlige reception torsdag for den afgående nationalparkchef i Familiesalen på Ledreborg.

- Mange kunne have gjort meget. Men ingen kunne have gjort så meget som dig.

De ord fra Lars Vedsmand, formand for Nationalpark Skjoldungernes Land, opsummerer meget fint, hvad det er for en arv, Poul Bjerager efterlader sig, nu hvor han er stoppet som chef for nationalparken, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Poul Bjerager blev fejret for sin store indsats for nationalparken gennem 12 år ved roret. Mange gæster kom for at rette en hjertelig tak til manden, der gennem de mange år ihærdigt, stædigt og vedholdende - ord som ofte faldt om hans indsats - kæmpede for visionen om en nationalpark i Lejre og Roskilde området.

- Der havde ikke været meget syn for sagn for Skjoldungernes Land, hvis ikke du havde været den stædige historiemager og krønikeskriver. Du formåede at fastholde den vision, som Virginia Holst og du skabte, en vision som favnede et landskab og gav det en ny definition af en enhed og helhed, ingen rigtig havde set før, sagde direktøren for ROMU, Frank Birkebæk.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag.