- Han løste en svær situation som vagtleder, stod der i Jacob Korsgaard Christiansens nominering til Roskilde Hero. Nu har han fået sin egen messingplade foran Orange Scene. Foto: Kenn Thomsen

Festivalvagt hædret for sin indsats efter overfald

Roskilde - 21. juni 2017 kl. 17:44 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jacob Korsgaard Christiansen var på nattevagt på Salg & Partner-kontoret, da han blev ringet op af en person, der var ved at overvære sin kollega blive overfaldet ved en af boderne på Roskilde Festival.

Læs også: Festivalhelte får navneplader foran Orange Scene

- Det var sindssygt ubehageligt, der var nogen, der blev slået, og desværre løste det sig først efter for lang tid, fortæller Jacob Korsgaard Christiansen nu et år efter.

Efter opkaldet til Salg- og Partner-kontoret, der fungerer som alle bodernes faste kontaktpunkt, havde han ringet til både politi og beredskab, men var blevet sendt frem og tilbage i systemet, så der ikke blev handlet hurtigt nok. Derfor satte han sig efterfølgende ned og skrev en lang beretning om, hvordan man bør gøre en anden gang.

- Jeg har foreslået, at der skal være et stort stykke lamineret papir ude i alle boderne, hvor der står et nummer, man skal ringe til i lignende situationer, forklarer Jacob Korsgaard Christiansen, der skal være vagtleder på Salg- og Partner-kontoret til dette års festival.

Han er glad for at have fået en messingplade på festivalens Walk of Fame, men griner også lidt forlegent, da han bliver spurgt om, hvordan det er at være blevet Roskilde Hero.

- Jeg synes ikke, jeg fortjener det. Det er jo vigtigt at være frivillig, fordi man synes, det er sjovt, siger han og tilføjer, at han har været frivillig de sidste fem år, fordi han synes, det er sjovt at få indblik i kulissen bag festivalen.

- Jeg synes, det er sjovt at få stablet en by på benene i løbet af to uger, fortæller den 25-årige Jacob Korsgaard Christiansen, der til daglig læser Statskundskab på Københavns Universitet.

