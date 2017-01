Festivalpusher fik et godt tilbud

Når han havde så store mængder stoffer på sig, skyldtes det alene, at han havde »fået et godt tilbud«.

En kammerat, som han havde mødt gennem det elektroniske musikmiljø, havde holdt en form for ophørsudsalg og tilbudt ham, hvad han havde, for 3000 kroner. Og med en normalpris på 500 kroner per gram var det en god handel, syntes den 31-årige. At MDMA'en var pakket i salgsposer, tog han sig ikke af. Han tog det hele, som det var. Det, han var mest optaget af, var, om stofferne var »den ægte vare,« og med sit kendskab til sælger følte han sig på sikker grund.

Omstændighederne taget i betragtning - navnlig de salgsklare varer - havde retten ingen betænkeligheder ved at tilsidesætte den 31-åriges forklaring, og så blev han dømt for at have haft til hensigt at sælge narkoen.