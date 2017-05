Se billedserie Knud Damgaard har skrevet en bog om sin tid som grillkonge og wok master i køkkenet bag Orange Scene på Roskilde Festival.

Festivalkok: Lou Reed var vild med grillpølser

Roskilde - 26. maj 2017 kl. 20:05 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forvejen står der både politiker, instrumentsælger og musiker på Knud Damgaards visitkort, og nu skal der også stå forfatter.

Han har alle dage beskæftiget sig med musik - som medarbejder i Super Sound i København, som indehaver i Rockilden i Roskilde og som rejsende i guitarer, bl.a. i England. I dag arbejder han for Fender Scandinavia, og så satser han på, at det om et halvt år, når der er kommunalvalg, vil lykkes ham at sikre Liberal Alliance sit første mandat nogensinde i byrådet.

Ud over musik har han en forkærlighed for god mad, og de to bløde punkter kombinerede han i 16 år, hvor han arbejdede frivilligt og blev grillkonge og navnlig wok master i køkkenet bag Roskilde Festivals Orange Scene. Her serverede han for Metallica, Black Sabbath, Neil Young, The Who og mange andre, og det er nogle af anekdoterne fra de møder, der nu er kommet på tryk.

Lou Reed havde ry for at være lidt af en gnavpot, men han var i glimrende humør, da han spillede på Orange Scene i 2000, også bagefter. Da hang han ud og hyggede sig ved grillen, hvor han fik først én, så en til, og så en tredje pølse, som ellers lå meget langt fra, hvad der var på hans rider. Og da det var tid at bryde op, gav Lou Reed hånd til alle og sagde »Great place to be!«

