Festivalhøjskole får stor donation til musikken

Roskilde - 30. maj 2017 kl. 18:44 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival Højskole kan for alvor blive noget ved musikken efter at have modtaget en donation på 934.000 kroner fra Augustinus Fonden. Pengene er øremærket til inventar og udstyr til musikken og højskolens musiklokale.

- Augustinus Fonden har en lang tradition for at støtte dansk musikliv, især det klassiske. Derfor er donationen til Roskilde Festival Højskole et nyt initiativ for Fonden. Højskolen forener imidlertid en bred vifte af de emneområder, som Fonden ellers beskæftiger sig med - både det kulturelle med fokus på kunst, kreativitet, komposition og musikalsk fødekæde, det sociale og det uddannelsesmæssige. Det støtter vi med denne donation, og vi ser frem til at følge vækstmiljøet omkring den nye højskole, siger fondsdirektør Frank Rechendorff Møller.

Roskilde Festival Højskoles forstander Jesper Øland glæder sig over donationen, der sørger for, at musikken kommer til at spille en stor rolle på højskolen.

- Musik bliver en ufravigelig del af hverdagen på Roskilde Festival Højskole. Ikke bare som hovedfag og med afsæt i vores tætte relation til begivenheden Roskilde Festival, men fordi musikken har en evne til at binde fællesskaber sammen gennem forskellige udtryk og genrer. Med bevillingen fra Augustinus Fonden får vi mulighed for at tilbyde vores elever nogle fantastiske muligheder for at skabe og udvikle deres musikalske fundament og personlige udtryk gennem musikken, siger han.

Højskolen kommer til at tilbyde to musikalske hovedfag, Sangskriver og Urban. Derudover tilbydes flere mindre valgfag i musik, blandt andet sammenspil og lyddesign. Musiklokalet skal bestå af tre faciliteter: Øvelokalet, studiet og speakerboxen. I sidstnævnte skal man uforstyrret kunne indspille et instrument eller øve en vokal.

