Festivalhøjskole ansætter forstander som forstander

- I de sidste otte år har Jesper Elkjær Øland været den drivende kraft i at få finansieringen, byggeprocessen samt udviklingen af det nyskabende pædagogiske indhold på plads. Jesper brænder for højskolen, og han besidder alle de kompetencer, der skal til for at føre højskolen sikkert frem til den officielle åbning og den efterfølgende udvikling og drift. Vi er derfor utroligt glade for, at vi kan fastansætte Jesper, fordi vi nu ved, at højskolen ikke bare var en fantastisk idé, men nu bliver realiseret, siger Christine Antorini, bestyrelsesformand for Roskilde Festival Højskole.