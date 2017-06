Se billedserie Tirsdag blev de første messingplader foran Orange Scene indviet. De bærer navnet på folk, der har gjort en særlig indsats for fællesskabet på Roskilde Festival. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Festivalhelte får navneplader foran Orange Scene

Roskilde - 21. juni 2017 kl. 15:25 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du en af dem, der kommer til at stå i pitten foran Orange Scene til årets Roskilde Festival, kan du forvente et par gyldne glimt, når du kigger ned. Tirsdag blev der nemlig lagt fem navnegraverede messingplader i fliserne foran den berømte scene. Udover hashtagget #RFHeroes bærer pladerne navnene på de personer, der på sidste års festival blev kåret som »festivalhelte«, fordi de havde ydet en ekstra indsats for fællesskabet. Og de er nu blevet foreviget foran Roskilde Festivals ikoniske scene.

I første omgang skal der kåres #RFHeroes de næste to år, men Roskilde Festival og Tuborg Fondet, der har arrangeret kampagnen, ser gerne, at traditionen fortsætter, så messingpladerne med årene vil sprede sig til hele pitten.

- Vi kigger på, hvilken forskel de har gjort, og så sikrer vi os, at dem, der bliver nomineret, er en inspiration for andre, fortæller administrerende direktør i Tuborg Fondet Anne Marie Skov og tilføjer, at hun selv også har lagt vægt på diversiteten i sin bedømmelse, da festivalen har mange forskellige slags frivillige, der alle er vigtige på hver deres måde.

Hun håber også, at kampagnen kan være en inspiration til at blive frivillig for andre.

- Jeg tror altid, at det, at man hylder nogen, kan være en inspiration for andre, siger Anne Marie Skov, der kalder de frivillige for Roskilde Festivals stjerner.