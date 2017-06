Svend Overgaard, formand for Roskilde Handel, opfordrer til, at få fortalt historien om, at festivalugen er den uge hvor Roskilde bymidte har flest ledige p-pladser.

Festivalgæsterne er her ikke: Den bedste uge at få en p-plads i Roskilde

Roskilde - 28. juni 2017 kl. 15:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikkerne kan se det, de handlende kan se det, og formand for Roskilde Handel, Svend Overgaard, er også godt klar over det. Festivalgæsterne bliver væk fra Roskilde bymidte.

- Jeg kan se det i min egen butik. De sidste fire år er det gået ned ad bakke i festivalugen. Vi kan ikke stå op imod festivalen. Det vi skal arbejde med er at få ændret folks tankegang. Vores daglige brugere tror jo stadig, at byen er belejret og man skal holde sig væk i festival-ugen. Det jeg siger til alle, jeg møder er, at det er den uge på året med flest ledige p-pladser. Vi har potentiale til virkelig at give folk en god handelsoplevelse i den uge, siger han.

I forhold til forslaget fra Peter Sahl fra Intersport Holmboms (som du kan læse om i en anden artikel her på sitet) om at arbejde med at lave et par koncerter i bymidten, så er Svend Overgaard ikke afvisende.

- Vi skal tænke os rigtig godt om, for det skal placeres rigtig, og vi skal have meldt det rigtig ud, det skal virke. Det skal jo heller ikke være en koncert kun for festivalgæsterne, det skal være for alle. Det kunne godt være en god ide, siger han.

