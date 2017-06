Jesper Switzer (tv) og Mogens Sandfær var i 1971 fælles om at lave forløberen for Roskilde Festival, kaldet Sound Festival. De to tænkte ikke på festivalen som noget, der skulle gentages år efter år. Her ses de foran museet Ragnarock. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Festival´71: Så smadret var pladsen efter den første festival

Da Sound Festival'71, forløberen for Roskilde Festival, var overstået, var der bare to uger til at få ryddet op, så skulle der være dyrskue. Det blev en kæmpe og uoverskuelig opgave for de to gymnasievenner Jesper Switzer og Mogens Sandfær, som arrangerede den første Roskilde Festival, der fik tre gange så mange gæster som planlagt.