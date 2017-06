Festival´71: Derfor holdt Mogens og Jesper kun én festival

Når man kunne samle 10-12.000 gæster til en forløberen for Roskilde Festival - Sound Festival - i 1971, så var det nærliggende, at de to arrangører, gymnasieeleverne Mogens Sandfær og Jesper Switzer, var klar til at lave en toer. Men sådan kom det aldrig til at gå.