Den midlertidige bro midt på Roskilde Festival står i 1,2 millioner kroner årligt at etablere. Festivalen arbejder nu med Roskilde Kommune på en permanent løsning. Foto: Lars Kimer

Festival-knudepunkt til 1,2 millioner får et år mere

Roskilde - 24. juni 2017 kl. 14:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival er på vej med en afløser til den midlertidige bro over jernbanesporet, som skærer midt gennem festivalpladsen. Med flere og flere regler for etablering af broen kostede den sidste sommer Roskilde Festival 1,2 millioner kroner at rejse. De penge kunne godt bruges til andre formål, skriver DAGBLADET Roskilde.

For et halvt år siden var det festivalens vurdering, at broen kunne opleves for sidste gang den kommende sommer. Nu ser det ud til, at festivalen kommer til at bygge bro også til næste sommers festival.

- Vi er blevet gjort bekendt med, at hvis man ønsker at spærre et jernbanespor i mere end 54 timer, som vi næsten med sikkerhed kommer til, så skal ansøgningen om tilladelse være sendt mindst 14 måneder i forvejen og vi har endnu ikke fået vores af sted, siger Henrik Bondo Nielsen, leder af arealdivisionen hos Roskilde Festival.

Festivalen arbejder sammen med Roskilde Kommune om at bygge en permanent forbindelse enten over eller under jernbanen.

- Vi har ikke lagt os fast på, hvad der er bedst, en bro eller en tunnel. Det har vi ingeniører til at se på lige p.t., siger Henrik Bondo.

Roskilde Festival har tidligere til DAGBLADET fortalt, at de forventer at lægge fem-syv millioner kroner til broen af deres egen lomme.

