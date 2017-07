Roskilde Festival var for første gang kontantfri, og det lader til at være gået uden de store problemer for både publikum og boderne. Foto: Anders Ole Olsen

Festival havde held med at droppe kontanterne

For første gang nogensinde var det ikke muligt at betale med kontanter på Roskilde Festival.

I stedet var gæsterne henvist til at betale med betalingskort, Mobilepay eller et midlertidigt kontantkort, som de kunne få oprettet på festivalen.

Beslutningen om at gøre festivalen kontantfri betød, at samtlige boder skulle have installeret et nyt betalingssystem på kasseapparaterne, men de foreløbige meldinger går på, at det ikke har skabt problemer, og at der kun har været meget få tekniske udfordringer.