Festival gjorde solodebutant en bjørnetjeneste

Roskilde - 29. juni 2017 kl. 15:47 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er alligevel noget, når man kan livedebutere som solokunstner på Roskilde Festivals største teltscene, Arena.

At Carl Emil Petersen, tidligere frontmand i Ulige Numre, spiller sin første koncert i eget navn på den scene siger lidt om hans talent og de forventninger, musikbranchen knytter til ham.

Måske har han virkelig kvaliteterne til en dag at spille selveste Orange Scene op, men det i år var det lidt for tidligt at skrue ham op i den betragtelige skala, Arena også er med plads til 18.000 mennesker.

Ikke at fremmødet fejlede noget torsdag eftermiddag. Egentlig fejlede Carl Emil Petersen og bandets optræden heller ikke noget, men de havde været bedre tjent med at gå et trin ned til den lidt mindre Avalon-scene.

Selvom Carl Emil Petersen har nogle fine sange og kan levere dem med en fin forhutlet charme, havde han vanskeligt ved at skrue op for den charme, så den for alvor opvarmede det store telt.