Festival: Professionelle med til at højne madudbud

- Festivalen har et ønske om at højne kvaliteten af madoplevelsen på festivalen. Vi ønsker at levere udbud, hvor maden bliver en kulturoplevelse. Det besluttede vi for nogle år siden, og det mener vi, at de professionelle aktører kan være med til. Derfor ligger fordelingen imellem forenings- og erhvervsdrevne boder på 30-70, og vi synes, det er et godt leje. Antallet af foreningsaktører har ligget stabilt henover en 10 års periode. Det samlede udbud er steget, og der er væksten, målt i absolutte tal, kommet fra de private, siger hun.