Bikstok Røgsystem og Pharfar spiller på Dyrskuepladsen til Roskilde Festivals årsfest for de frivillige.

Festival: Pharfar og Bikstok på Dyrskuepladsen lørdag

Roskilde - 25. august 2017 kl. 06:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag lægger Dyrskuepladsen jord til årets store afslutningsfest for Roskilde Festivals frivillige.

Roskilde Festival er kendt for at have lidt god musik i ærmet til deres store frivillig-fest, og denne gang er ingen undtagelse. Pharfar og Bikstok Røgsystem er hovednavn.

Men festen for de frivillige er også så meget andet. Der bliver disket op med mad fra foodtrucks og desserter på bål. Er du ikke til musikken, så vil der være et stort udendørs lejrbål med mulighed for fælles hygge. Klokken 21.30 er der ildshow. Vil du hellere tæve din medfrivillige, så vil der naturligvis være muligheden en game-zone.

Festen for de frivillige begynder klokken 17 og varer til den lyse morgen - og der er naturligvis mulighed for at slå telt op til overnatning, skulle du undre dig over at der pludselig ligger en teltlejr på pladsen på denne tid af året.

Festivalen regner med cirka 600 deltagere til deres fest.