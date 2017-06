Se billedserie Musiker og skuespiller Zaki Youssef talte om privilegier med journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud på Roskilde Festival tirsdag eftermiddag. Foto: Anders Ole Olsen

Festival: Med privilegier følger ansvar

Roskilde - 28. juni 2017 kl. 14:30 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under overskriften Minority talks styrede journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud en samtale om det at være privilegeret. Det skete i et telt ved siden af Rising scenen på Roskilde Festival tirsdag eftermiddag.

- Der, hvor jeg kommer fra, gælder det om at holde hinanden nede, sagde rapper og skuespiller Zaki Youssef og fortalte, hvordan han skiftede til en privatskole og opdagede, at det var helt andre emner, klassekammeraterne talte om.

Blandt andet betød det, at han fik klassekammerater, som følte, at de kunne blive alt, hvad de ville.

Petra Nagel, som blandt andet har udleveret sig selv i flere programmer på DR3, indrømmer, at hun godt vidste, at hun var et privilegeret menneske.

Alligevel har hun sat fokus på sine mangler. For selv om man er privilegeret, har man ikke nødvendigvis et perfekt liv.

- Jeg synes, at det var vigtigt, at der var en stemme i fjernsynet, som sagde, at det er kedeligt at være alene, sagde Petra Nagel, som i første omgang lavede programmer om at date og senere har sat fokus på dårlig selværd i programmerne Petra elsker sig selv.

Stil op

Med på scenen er også programchef hos organisationen Dignity, Ahlam Chemlali. Hun kommer ud og ser, hvordan der er på nogle af verdens brændpunkter.

- Dem, jeg møder, har jo næsten ingen rettigheder, fortæller Ahlam Chemlali og forklarer, at turene gør hende opmærksom på, hvilke privilegier hun selv har.

Hun opfordrer til, at man ikke laver en »Hvem har det værst« konkurrence, men at man accepterer, at vi lever på forskellige niveauer.

- Med privilegier følger ansvar, siger Ahlam Chemlali og påpeger, at hvis man forholder sig neutral, er man på undertrykkerens side.

Zaki Youssef fortæller, hvordan det har været bedre, når andre har talt hans sag. Som yngre ville han ikke få noget ud af, hvis han brokkede sig over, at han ikke kunne komme ind på et diskotek, men hvis en pige i køen sagde noget til det, så hjalp det.