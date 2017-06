Festival: Hvor pokker er Thai Lanna?

- Vi har simpelthen ikke ansøgt om at være med i år. Der er ikke nogen form for dramatik i vores beslutning. Vi synes at der var behov for en pause. Vi har deltaget i 12 år i træk og havde måske en smule »metaltræthed«. Det er et meget stort arbejde og også et stort ansvar at håndtere en bod som f.eks. Thai Lanna med mere end 200 frivillige, siger Steen Christensen og fortsætter;