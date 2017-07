Se billedserie Auf wiedersehen Roskilde - og værsgo, skraldet er også dit i år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Festival: Hverken pisk eller gulerod for svin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival: Hverken pisk eller gulerod for svin

Roskilde - 09. juli 2017 kl. 11:39 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival vil gerne have, at gæsterne sviner mindre, men vil ikke forlange, at de rydder op efter sig med løftede pegefingre, økonomiske incitamenter eller påbud.

I stedet vil festivalen holdningsændre gennem kultur.

- Vores indtryk er ikke, at det handler om økonomi, eller at økonomien kan motivere. Hvis den gjorde det, så ville gæsterne tage deres ting og telte med hjem. Så det er ikke der, vi skal sætte ind, siger Mikkel Sander, der er bæredygtighedschef på Roskilde Festival.

Festivalen mener, at der ikke kun er en kultur, der er herskende på festivalen, men en generel samfundstendens, at folk ikke rydder op efter sig. Festivalen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete planer om at udvide campingpladsområder, der, som præmis for at ligge der, kræver, at man rydder op efter sig.

Den ønsker heller ikke at differentiere i billetprisen i forhold til, om gæsterne rydder op eller ej.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der er bragt DAGBLADET Roskilde d. 8. juli 2017. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy