Festival: Forening tjente 225.000 mindre

Det generelle billede på årets omsætning på Roskilde Festival for foreningerne er, at de fleste rammer nogenlunde den samme omsætning som sidste år, vejret til trods. Men nogle foreningsboder begynder at kunne mærke konkurrencen fra de erhvervsdrevne boder. Blandt de boder DAGBLADET har talt med er det gået hårdest ud over JGI-Gymnastik, som har en madbod på Camping West.

- Vi ender med en omsætning, der ligger 225.000 under sidste år. Det er faktisk første gang i løbet af de sidste fem år, at vi ligger under 1,6 million i omsætning. I år lander vi på 1,45 million, og jeg tror, at det hænger sammen med de erhvervsdrivende, der er kommet i vores område. Sammen med Muskelsvindfonden er vi den eneste forening i vores område, Agora C. Der er kommet Halifax, Peter Larsen Kaffe og Pølsefabrikken, og det kan vi godt mærke. De kommer med en helt anden professionalitet og setup, end hvad vi som frivillige foreninger kan afstedkomme, siger Benny Klausen, der er bodansvarlig i JGI Lasagne & Sandwich.