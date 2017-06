Det er ikke et særsyn, at foreningerne på Roskilde Festival savner frivillige på denne tid af året. Festivalen regner selv med, at det nok skal lykkes at komme i mål igen i år. Foto: Anders Ole Olsen

Festival: Der skal nok komme frivillige

Roskilde - 02. juni 2017 kl. 06:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival er ikke voldsomt bekymrede for de foreninger, der oplever større problemer end vanligt med at finde frivillige.

- Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring at rekruttere over 30.000 frivillige hvert år. Derfor er der også hvert år nogle foreninger, der bliver ramt, og dem prøver vi at hjælpe så godt, vi kan, siger Roskilde Festivals hr-chef, Hans Christian Nielsen.

Nogen er gået så vidt som at betale andre foreninger for at få frivillige, og den metode er de velkomne til at bruge.

- En forening tjener jo penge til medlemskassen på festivalen, og hvis de vælger at dele deres penge med andre, er det ikke noget problem, så længe man er enige om, hvad der foregår, siger Hans Christian Nielsen.

Roskilde Festival skal også bruge frivillige til sine egne funktioner, og her forventer de også at finde nok folk, selvom man slet ikke er i mål endnu. Hans Christian Nielsen regner med snart at få skred i de sidste tilmeldinger.

- Det er helt klart vores fornemmelse, at vi får en udsolgt festival, og det plejer at hjælpe de foreninger, der står og mangler frivillige, siger hr-chefen.