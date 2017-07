Fest for mangfoldigheden

Ud over arrangørerne selv holdt Enhedslistens Jonas Paludan og SFs Birgit Pedersen fra byrådet også taler, hvor de udtrykte, at der skulle være plads til mangfoldighed.

Efterfølgende spillede lokale bands og tryllekunstneren Merlin sluttede af med at kaste sin magi over de fremmødte.

- Det er gået rigtig godt. Over al forventning faktisk. Vi havde været en anelse bekymrede for, om der skulle komme nogle ballademagere, men det har heldigvis vist sig at være ubegrundet, siger den ene af talspersonerne for Mennesker for Mangfoldighed, David Stokholm Baxter.