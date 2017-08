Feje hold: Politiet »trak« hundehvalp og stoppede optræk til ballade

Nuttethedsfaktoren var så høj, at den må have sprængt skalaen.

For fredag aften stoppede al optræk til ballade i Folkeparken, da politiet trak deres mest effektive våben - en politihundehvalp - og standsede et potentielt slagsmål i Folkeparken.

- Vi får melding om at der er optræk til ballade og vi når at samtale med fire unge mænd her fra byen som alle var 18-20 år og som mistænkt for at levere folk til den eskalerende situation, siger Martin Bjerregaard fra Midt og Vestsjællands Politi.