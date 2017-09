Se billedserie Efter lukningen af Fru Hansens Have vil Gitte Hansen blandt andet bruge tiden på at fotografere. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Farvel til Fru Hansens Have

Roskilde - 16. september 2017 kl. 10:54 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kreative butiksejer og opfinder af »buketkassen« Gitte Hansen lukker for sidste gang døren til den unikke gårdbutik i Viby, Fru Hansens Have, som hun har haft i 20 år.

For to år siden blev hun ramt af en hjerneblødning, som satte en midlertidig stopper for hendes daglige gang i butikken.

Men denne gang åbner hun ikke igen.

- Jeg orker ikke mere. Det er for hårdt. Jeg er så træt hele tiden, siger hun.

Og det er ikke uden vemod, at Gitte Hansen siger farvel til sit livsprojekt.

- Jeg kommer til at savne butikken og blomsterne. Det gør mig ked af det at skulle sige farvel. Det har været så stor en del af mit liv, men nu skal jeg bare fokusere på at have det godt sammen med min nye kæreste, siger hun.

Gitte Hansen har genfundet kærligheden med sin ungdomskæreste og flytter om nogle måneder ind i en ejendom i Viby sammen med ham.

