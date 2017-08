Se billedserie Clara Bjørneboe og resten af eleverne på Roskilde Private Realskole har droppet mobiltelefonerne hele skoledagen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Farvel mobil: Skole dropper mobilen

Roskilde - 15. august 2017 kl. 15:47 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når eleverne på Roskilde Private Realskole møder i skole, er noget af det første, de gør, at lægge deres mobiltelefoner i en kasse, hvorefter læreren låser mobilerne inde i et skab i klassen.

Når skoledagen slutter, så får eleverne mobiltelefonerne igen.

Ordningen er indført med virkning fra det ny skoleår og i samtlige klasser, efter at skolen sidste år kørte forsøg med mobilfri skoledag i flere klasser.

- Vi synes, det var et naturligt led i skolens profil. Vi er en skole med et fagligt højt niveau, hvor der skal være ro til læring og fordybelse, og så var vores tanke, at det også ville styrke klassernes sociale fællesskab, siger skoleleder Heidi Vester.

Skolen oplevede mere og mere mobilerne som et forstyrrende element i skoledagen.

- Det hændte jo, at vi havde elever, som glemte, at man ikke måtte bruge mobiltelefonen i timerne. Så konfiskerede vi mobiltelefonen. Den kunne eleven så hente på viceskolelederens kontor efter skoletid, forklarer Heidi Vester.

- Vi havde en enkelt mobil, som bimlede og bamlede en hel dag på kontoret. Da eleven kom for at hente, fik vi en snak om mobiltelefonen, og det viste sig, at der lå i omegnen af 80 beskeder på den - på én skoledag, forklarer Heidi Vester.

I forsøgsklasserne er tilbagemeldingen, at det går rigtig godt med skoledagen uden mobiltelefoner.

- Man kan godt grine lidt af det, men vi har observeret en markant nedgang i behovet for at gå på toilettet i timerne, og det giver jo tid til lidt mere faglighed, siger hun.

