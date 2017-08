Se billedserie Mange holder af at komme på Roskilde Havn om torsdagen for at se på biler. De skal være velkommen, hvis bare de holder farten nede, men det har mange haft svært ved. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Fartsyndere ved havnen i politiets søgelys

Roskilde - 03. august 2017

Det giver liv og hygge på Roskilde Havn, når der hver torsdag hen over sommeren er træf for biler og motorcykler. Desværre har nogen lidt svært ved at styre gaspedalen, og derfor gør politiet en indsats for at slå ned på fart og unødig larm.

- Vi har fået rigtig mange borgerhenvendelser, både om hastighed og støj. Det træf er kommet for at blive, og vi skal have bibragt dem, der kommer, en forståelse af, at vi gerne skal kunne være der allesammen, siger Peter Stryhn, leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Sidste torsdag røg hele 101 trafikanter i fartfælden. Én kørte 99 km/t på Sct. Clara Vej.

- Det er lidt beskæmmende, at folk vælger at køre så hurtigt. Der er altså en fartgrænse på 50 km/t, og der er et busstop og en grillbar, siger Peter Stryhn.

De 101 fartsyndere er ikke alle deltagere i havnetræffet. Andre bilister ryger også i fælden, og en del af fartsynderne er taget ved samtidige målinger på Frederiksborgvej og Boserupvej.

- De skal ikke tro, at de kan give den gas, så snart de er væk fra havnen, siger Peter Stryhn.

I aften er færdselspolitiet igen på Roskilde Havn. Med mindre det bliver uaktuelt på grund af regn, for så er kræfterne bedre brugt på spritkontrol ved Ringsted Festival.