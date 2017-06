Artiklen: Far får fængselsdom for vold mod døtre

Far får fængselsdom for vold mod døtre

Retten i Roskilde idømte tirsdag den 13. juni 2017 en 36-årig mand, som indtil slutningen af 2016 boede i Roskilde, 3 måneders fængsel for vold mod sine to døtre, der dengang var 4 og 7 år gamle.

Medens han boede sammen med døtrene og deres mor, forøvede han vold gentagne gange ved at presse en pude ned over den yngste piges ansigt, når hun græd i sin seng om aftenen, ligesom han var tiltalt for at have slået pigerne med knytnæve på arme, ben og mave, når han havde samvær med dem efter skilsmissen fra deres mor.