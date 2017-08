Se billedserie Konservator Davis Poplawski er i gang med at rense tapetet i den gamle byrådssal for sod og andet skidt. Det møjsommelige arbejde foregår med store vatpinde, og der går sækkevis af vat til at rense en væg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Falsk lædertapet får en kærlig behandling

Roskilde - 05. august 2017 kl. 12:22 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årtiers cigarrøg fra byrådsmedlemmer og ikke mindst sod fra pejsen har lagt et mørkt lag over det tidligere så blankt skinnende tapet i byrådssalen på det gamle rådhus på Stændertorvet, som i dag er Byens Hus i Roskilde.

Det er nu langsomt ved at blive blankt og skinnende igen. To konservatorer sidder møjsommeligt og renser hele tapetet med vatpinde i store mængder.

Tapetet er imiteret gyldenlæder, lavet af lakeret papir og ikke kalveskind som det betydeligt dyrere forbillede.

Det imiterede gyldenlæder er udført af Bernhard Schrøder, som fik succes med materialet efter at have udført det på Frederiksborg Slot, og derfor blev det også valgt, da Roskilde i 1884 fik et nyt rådhus på initiativ af købmand Schmeltz.

At det ikke er, hvad det giver sig ud for at være, forringer det ikke i konservatorernes øjne.

- Det at det er en imitation af gyldenlæder, gør det ikke mindre værd. Det er ikke hverdagskost at stå med sådan et interiør - og slet ikke i denne her størrelse, siger konservator Tom Egelund, der er medejer af Nordisk Konservering.

