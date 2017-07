Se billedserie Pernille Dilling Michael har taget initiativ til Det fælles spisehus i Svogerslev. Foreløbig er der planlagt fire madaftener, hvor byens borgere kan få et måltid mad for få penge. Håbet er, at spisehuset vil skabe mere fællesskab i Svogerslev. Pernille Dilling Michael bor på Svogerslev Hovedgade og ses her med familiens høns. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Fællesspisninger skal give mere fællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fællesspisninger skal give mere fællesskab

Roskilde - 25. juli 2017 kl. 19:17 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pernille Dilling Michael, som bor med sin familie på Svogerslev Hovedgade, kan godt lide at sætte gang i ting. Hun har holdt to års orlov, hvor hun har gået hjemme med familiens yngste medlem, Anton, og hun indrømmer, at det måske er derfor, hun har fået idéen til Det fælles spisehus i Svogerslev.

Det fælles spisehus i Svogerslev bliver en række madaftener. Der er allerede mere end 200 medlemmer af facebookgruppen, selv om den første spiseaften først finder sted den 30, august.

- Bundlinjen er et byfællesskab, så man kender hinanden, når man eksempelvis handler i Meny, siger Pernille Dilling Michael og forklarer, at man ikke nødvendigvis skal blive bedste venner, men at man hilser mere på hinanden.

Det fælles spisehus lægger op til, at det ikke kun er familier med børn, som skal komme til spiseaftenerne.

- Det vil være en kæmpe gevinst, hvis vi kunne mødes generationer på tværs. Så møder man måske en ny reservebedste, siger Pernille Dilling Michael og nævner, at det vil være et sted, hvor tilflyttere vil kunne møde personer fra byen, eller hvor pensionister, som måske føler sig ensomme, kan få selskab.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 22. juli. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy