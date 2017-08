Facebook givers samme bonus som et DM

Roskilde Bordtennis har udsigt til at kunne inkassere i alt 100.000 kroner, hvis visse kriterier bliver opfyldt. Kriterierne er blevet fastsat af kommunens elite- og talentråd og skal vedtages af kultur- og idrætsudvalget i næste uge, og der er opstillet i alt fem krav til klubben. Et af dem er, at klubbens eksponering på Facebook skal forøges med 25 procent sammenholdt med samme tidspunkt for et år siden. Hvis den betingelse bliver opfyldt, kan der lægges 25.000 kroner i klubkassen. Præcis samme beløb bliver udbetalt, hvis klubben genvinder det danske mesterskab.