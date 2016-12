Facebook: Følg kampen mod vandet i Jyllinge

Medlemmer af Facebook-gruppen "Oversvømmelse i Jyllinge" arbejder mandag aften ihærdig på at få informeret og organiseret hjælp til de oversvømmelsesramte områder i Jyllinge.

Men ikke kun borgerne er med til at kæmpe mod den forhøjede vandstand i Roskilde Fjord, også Roskildes borgmester Joy Mogensen bidrager konstruktivt i denne debat. Ligeledes er Beredskabet flittig til at informere borgerne igennem denne Facebook-gruppe.

Her får man det indblik i den meget reele kamp mod naturens hærgen, samt et kig på fælleskabet mellem borgerne, beredskabet og politiker, der yder alt for at afværge de værste følgeskader for området.

Følg med her: https://www.facebook.com/groups/680862495308903/