Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Få testet lungerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få testet lungerne

Roskilde - 17. september 2016 kl. 15:32 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 320.000 danskere lever med lungesygdommen KOL, ifølge Lungeforeningen. Desværre skønnes det, at over halvdelen af dem slet ikke diagnosticeret og får derfor ikke den rette hjælp til deres lidelse. Det vil den landsdækkende kampagne »Pust liv i din hverdag« gøre noget ved.

Projektet er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Lungeforeningen og de forskellige kommuner. Den strækker sig over uge 38 og 39 med TV-spots og oplysning på de sociale medier, hjemmesider og i sundhedscentre.

- Vi er med ved de fleste stande i Roskilde, så folk har mulighed for at stille spørgsmål om selve sygdommen og om, hvordan det er at leve med en lungesygdom, siger Ole Wayland, formand for Lungeforeningens Roskilde Lokalafdeling.

Tegn på KOL, som er en forkortelse for lungesygdommen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, er oftest hyppig hosten, pibende eller hvæsende vejrtrækning og jævnlig lungebetændelse. Og så bliver folk med KOL hurtigere forpustede, når de går op af trapper eller løber efter bussen end deres jævnaldrende. På de udvalgte steder kan man få foretaget en lungescreening, der fastlægger lungernes helbredsmæssige alder.

- Der er evidens for, at det giver en større effekt at informere om en lungealder. For eksempel hvis man er 60 år, men får at vide, at man har en lungekapacitet som en på 80 år. Det motiverer de fleste til at omlægge deres livsstil eller konsultere deres læge, siger Anne Mikkelsen fra Roskilde Kommunes Sundhedscentre.

Tidligere blev KOL kaldt for »ryger-lunger« i folkemunde, da en stor procentdel af patienterne var storrygere. Men nyere studier har, ifølge Anne Mikkelsen, vist, at man også kan pådrage sig sygdommen, hvis ens mor har røget under graviditeten, eller hvis der er dårlig luftkvalitet, der hvor man arbejder eller bor.

I uge 38 og 39 er det muligt at få foretaget et lungetjek følgende steder i Roskilde Kommune:

Roskilde: Mandag 19. og 26. september kl. 13-16 i Beboerhuset, Rønnebærparken 74.

Onsdag 21. september kl. 14-16 og 28. september kl. 14-17 i Sundheds- og Omsorgscentret Midt, Æblehaven 74 og i Sundhedscentret på Rådhuset, Rådhusbuen 1 (indgang og indkørsel fra Gormsvej).

Jyllinge: Onsdag 21. september kl. 14-16 og 28. september kl. 14-17 i Sundheds- og Omsorgscentret Nord, Kirkebjergvej 2.

Viby: Tirsdag 27. september kl. 14-16 i Sundheds- og Omsorgscentret Syd, Toftehøjen, Toftehøjvej 20.