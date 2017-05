Rasmus Monnerup (siddende) stoppede for to uger siden i FC Roskilde. Så derfor er manager Anders Theil (i midten i mørkeblåt) nu på udkig efter en ny træner. Foto: Anders Kamper

FCR's nye træner bliver fuldtidsansat

Roskilde - 10. maj 2017

FC Roskilde er inde i et hektisk slutprogram med mange kampe på få dage - og en stadig absolut mulig playoff-plads at spille for.

Der er med andre ord rigtig meget på spil for klubben lige nu, og det kan man godt mærke på manager Anders Theil.

Han er ikke meget for at snakke trænersituation lige nu efter afgangen af Rasmus Monnerup for to uger siden - langt hellere vil han tale om Nykøbing og omkring det resterende slutprogram i 1. division, hvor FCR og de øvrige hold bare mangler fire kampe.

Men let presset går han dog alligevel med til at give en idé om, hvilken type trænerprofil, der er i kikkerten som afløser for Rasmus Monnerup.

- Vi søger helt klart en profil, som har trænet på højt niveau før, og som ved, hvad det betyder, og hvad der kræves for at være med fremme. Men samtidig også uden at være for old school i sin tilgang, siger Theil.

Spørgsmål: Så altså en træner, der ikke er helt ny og frisk fra fad, men heller ikke én, der tænker fodbold, som man gjorde i 90'erne?

Ja, lige præcis.

Sprøgsmål: Uden at det hér skal handle om Rasmus Monnerup, så var han jo kun ansat i en deltidsstilling. Ja, vel nærmest en halvtidsstilling. Vil den kommende træner få nogenlunde samme ansættelsesforhold?

- Nej, det bliver formodentlig en fuldtidsstilling - det er udgangspunktet lige nu, siger Anders Theil og tilføjer:

- Vi er godt i gang med processen, det er man jo sådan set hele tiden. For lige så vel som spillere kan blive løst fra deres kontrakter af den ene eller anden grund, de kan blive langtidsskadede eller hvad ved jeg - så kan man jo heller aldrig være 100% sikker på, at en træner bliver i en klub til evig tid. Så i en fodboldklub man har da en liste liggende med både interessante spillere - men for så vidt også trænere, siger Theil.

- Må den måde er vi ikke på fuldstændig bar bund. Nu har der jo været skrevet en smule om det i medierne, så ud over de emner vi selv måtte have, så har der også været henvendelser den anden vej, så meget kan jeg godt sige.

Med andre ord: Trænere udefra har henvendt sig til Anders Theil for at udtrykke interesse for jobbet.