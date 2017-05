Send til din ven. X Artiklen: FC Roskilde forpassede muligheden for playoff-kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Roskilde forpassede muligheden for playoff-kamp

Roskilde - 28. maj 2017 kl. 00:07 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er ikke som de andre - vi er noget for os selv. Vi scorer selvmål og brænder chancer, men vi vinder alligevel.

Helt der var vi ikke lørdag eftermiddag i Herfølge, hvor HB Køge tog imod FC Roskilde, der jagtede den spinkle mulighed for en playoff-kamp, hvis nu Helsingør satte point til hjemme mod Næstved.

FC Roskilde skulle have mindst et point mere end nordsjællænderne efter kampen, og midtvejs i 1. halvleg kom så beskeden om, at Helsingør førte 1-0 mod Næstved, mens det stod 0-0 i Herfølge.

FCR startede bedst og mest aggressivt, men som halvlegen skred frem kom hjemmeholdet meget bedre med i løjerne, og kun småting afholdt Kristian Andersen fra at score til 1-0 efter 16 minutter, og to minutter efter huggede Marc Rochester tæt forbi mål.

FC Roskildes muligheder var mere tilfældige, og det kunne ikke ses, at holdet gik fuldtonet efter sejren de første 45 minutter.

De 1037 tilskuere så lige efter pausen, at Mads Juel Andersen tabte bolden i et opspil, og at Emil Nielsen gerne ville have haft straffespark på det efterfølgende indlæg i feltet. Men nej.

FCR trykkede godt på i minutterne efter, og efter 53 minutter var bolden i mål, men Mikkel Thygesen stod offside.

Minuttet efter burde og skulle FCR være kommet på 1-0, men Kristian Lindberg brændte på det skammeligste helt fri på Emil Nielsens fine oplæg. To minutter efter igen var Alexander Bah helt fri, efter at Anders Qvist faldt på halen tæt under mål, men "Gambi" fik aldrig afsluttet trods helt fri.

Pænt store muligheder i den nu mere åbne slagudveksling, og netop som FCR var ved at sætte HB Køge under et gevaldigt pres kom svaret prompte fra netop indskiftede Marco Larsen efter 77 minutter. I et kvikt opspil i venstre side blev han spillet fri i løb mod mål, og udpresset kunne han også nå at vende rundt og passere Schram med højre fod.

1-0 og en klud i ansigtet på FCR-spillerne, der jagtede sejren, hvis Næstved nu udlignede i Helsingør.

Det gjorde de ikke, og det endte 1-0 til HB Køge.