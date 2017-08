Se billedserie Her kommer Europas hurtigste. Tove Schultz-Lorentzen er nybagt europamester på 10.000 meter for kvinder over 55 år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Europas hurtigste har aldrig givet afkald på noget

Roskilde - 10. august 2017 kl. 08:15 Af Mariann Sofiasdottir

Ved europamesterskabet for master-atleter i sidste uge i Aarhus vandt Tove Schultz-Lorentzen fra Viby en overlegen sejer på 10.000 meter i klassen +55 år.

En stor præstation for en idrætsudøver, der i sine tyvere var blandt verdens hurtigste, men siden har holdt en årelang pause.

For Tove Schultz-Lorentzen, der som 27-årig blev nummer seks ved London Marathon, har altid kun løbet af lyst.

Hun trænede ikke på eliteplan, før hun flyttede til København for at studere og startede i løbeklubben Sparta, hvor løbet begyndte at gribe om sig.

- Jeg tror, det er typisk for os, der starter lidt senere i elitesporten, at det kommer snigende. Og løb er en af de sportsgrene, hvor man kan starte lidt senere og stadig nå et højt niveau. Så for mit vedkommende har jeg aldrig skullet give afkald på noget for min sport. Jeg havde min ungdom, hvor jeg lavede det samme som mine venner. Det var først, da jeg startede på universitetet, at jeg det greb om sig, siger Tove Schultz-Lorentzen.

Da hun stiftede familie i 1993, stillede hun imidlertid løbeskoene på hylden. Heller ikke her følte Tove Schultz-Lorentzen, at hun gav afkald på noget.

- Nogen har det sådan, at de bare skal bevæge sig for at have det godt. Sådan har jeg det ikke. For mig gjorde det ikke noget at trække stikket nærmest fra den ene dag til den anden, siger Tove Schultz-Lorentzen, der som elitesportsudøver trænede 13 gange om ugen.

Lysten til løb kom igen for otte år siden, da hendes ene datter startede til atletik. For seks år siden meldte hun sig ind i Hellas, hvor hun i dag løber to gange om ugen, mens hun selv løber to til tre om gange om ugen.