Ét styk svømmehal: 147,8 mio. kr.

147,8 millioner kroner. Det er det beløb, der skal tages op af kommunekassen for at realisere svømmehalsprojektet, som det ser ud i dag.

Beløbet blev meldt ud fredag eftermiddag, efter at kommunens embedsmænd havde brugt tre koncentrerede dage på at gennemse de bud, der var kommet ind i forbindelse med den offentlige licitation, der havde deadline i tirsdags.

De 147,8 millioner kroner ligger noget over det beløb på 135 millioner kroner, som er afsat i anlægsbudgettet. Imidlertid kan det vise sig, at der er flertal for at lægge de penge, der er sparet på driftsbudgettet, fordi svømmehallen er forsinket, oven i anlægssummen. Beløbet, der hidtil har været flittigst nævnt, er 8,8 millioner kroner - dermed kommer den samlede anlægssum op på 143,8 millioner kroner - men der opereres også med 13,8 millioner kroner i sparet drift. I så fald er der penge til at fortsætte.