Et spadestik til 149 millioner kroner

Roskilde - 09. maj 2017 kl. 08:46 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

149 millioner kroner. Det er prisen på byggeriet af den kommende svømmehal i Roskilde, der mandag eftermiddag klokken lidt over halv fire blev sat i gang med et fælles spadestik taget af borgmester Joy Mogensen (S) og formanden for kultur- og idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF).

Vejen frem til dette punkt har ikke just været snorlige, og det var ganske sigende, at borgmesteren i sin tale valgte at fremhæve en Facebook-opdatering fra Roskilde Svømning, hvor klubben udtrykte glæde over, at der nu er et 50-meter bassin på vej.

Normalt skulle man tro, at det var en selvfølge, men lige præcis Roskilde Svømning har været en af de største kritikere af projektet, der indebærer en udbygning af Roskilde Badet.

- Jeg var lige ved at tro, at Roskilde Svømning slet ikke ville bruge den nye svømmehal, sagde Joy Mogensen og spøgte med, at hun havde ledt efter en legetøjs-stridsøkse i BR, så hun kunne begrave den i forbindelse med det første spadestik.

Både Joy Mogensen og Birgit Pedersen får i øvrigt god træning i at tage spadestik for tiden. I sidste uge begyndte byggeriet af Kunstens Hus på Kildegården, på torsdag er der første spadestik til p-huset på Sortebrødre Plads, og inden for nær fremtid skal der også tages første spadestik til det kommende spring- og gymnastikcenter Ribben på Kildegården.

