Samir Bagi er kristen iraker og har været medlem af menighedsrådet for Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i otte år. Nu bruger han kirken som et rum for mødet mellem nye flygtninge og lokalsamfund.

Et smil og en kop kaffe baner vejen for integration

Roskilde - 22. august 2017 kl. 17:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 17 år i Danmark og otte år i menighedsrådet bag sig har 59-årige Samir Bagi, der er kristen iraker, kastet sig over at hjælpe flygtningene i Ågerup med at finde sig til rette i lokalsamfundet.

Han har altid oplevet danskerne som søde og interesserede, hvis man som fremmed kommer til dem og præsenterer sig. Problemerne opstår, hvis flygtninge og danskere ikke taler sammen og ved noget om hinanden.

- Hvis vi ikke kender hinanden, så misforstår vi hinanden. For mig personligt betyder det meget, at nogen hilser på os, når vi kommer gående som familie. Det betyder meget for mig at føle, at det også er mit land. Vi kan ikke se vores egen familie hver dag, så det betyder meget, hvis andre siger »hej Samir, kom og få en kop kaffe«. Det giver mig en ro og gør, at jeg kan slappe af, siger Samir Bagi, som blandt andet arrangerer fællesspisninger i Ågerup Kirke, hvor flygtninge og byens andre indbyggere kan møde hinanden.

Flygtningene i Ågerup er muslimer og ikke kristne ligesom Samir Bagi, men det tillægger han ikke den store betydning. Hverken for at bruge kirken som rum for at mødes i kirken eller naboernes vilje til at tage imod dem.

- Jeg tænker ikke som kristen, jeg tænker som menneske. Kirken er også åben for muslimer, hvis de har lyst til at komme i kontakt med danskere på den måde, og jeg tror ikke, religion er noget problem, hvis de muslimske familier er i kontakt med andre, siger han.

